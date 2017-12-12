 Burak Yılmaz'a sigorta şoku! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    'a sigorta şoku!

    Burak Yılmaz'a sigorta şoku!

    Futbolcu , korkunç kazayı yara almadan atlattı. Ancak sigortadan gelen faturayla büyük şok yaşadı. Sigorta şirketi, futbolcunun aracı bırakıp olay yerinden ayrılması nedeniyle hasarı karşılamayacağını açıkladı.

    Trabzonsporlu futbolcu , geçirdiği kazayla yürekleri ağıza getirdi. Bordo mavili takımın golcüsü Yılmaz, takımının 3-0 galibiyeti ile biten Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'a geldi. Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' adlı mekanda arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın ile eğlendi. Futbolcular, sabaha karşı evlerine gitmek için araçlarına bindi. Ancak Yılmaz, kullandığı Ferrari California marka aracın kontrolünü kaybetti. Taklalar atarak, karşı yönden gelen lüks ciple çarpıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre futbolcuyu araçtan arkadaşları İnan ve Adın çıkardı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Yılmaz, daha sonra futbolcu arkadaşlarının aracına binip bölgeden uzaklaştı.

    ARAÇ OTOPARKTA KALDI
    Olay yerine giden polis ekipleri aracın şoförünü bulamadı. Bir süre sonra Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, futbolcunun kaza yaptığını doğruladı. Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Değeri 1 milyon 125 bin lira olan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın çarpıştığı cipin değerinin de 800 bin lira olduğu ve araçta 300 bin liralık masraf olduğu saptandı. Kazayı şans eseri yara almadan kurtaran Yılmaz'a sigorta şirketi de kabarık bir fatura çıkardı! Şirket, araçta meydana gelen zararı karşılamayacağını açıkladı. Sebebi ise Yılmaz'ın kazanın ardından apar topar olay yerinden ayrılması ve alkol testi yaptırmamasıydı. Öte yandan lüks araç, Yeniköy'de bir otoparka kaldırıldı. Lüks otomobili, şu ana kadar kimsenin almaması da akıllarda soru işareti bıraktı.



    ARAÇ BİR ANDA HIZLANDI!
    Volkan Bahçekapılı'ya ait Ferrari ile kaza yapan Burak Yılmaz, geçtiğimiz akşam Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kaza yerini terk etmekten 206 TL ceza kestiği Yılmaz, ifadesinde, "Araç bir anda aşırı hızlandı. Aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm" dedi. Olay yerinden ayrılmasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermem gerektiğini bilmiyordum."

    TAKVİM

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:09
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