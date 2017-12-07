Mas: Daha da iyi olacağız
Karadeniz Fırtınası'nın sol beki Emmanuel Mas, Osmanlı, Sivas ve Antalya'yı yenerek iyi bir seri yakaladıklarını kaydetti. Tangocu "Hedefimiz bu şekilde devam etmek. Kalan 3 maçtan 9 puan istiyoruz" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:28
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