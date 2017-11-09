Evinde 21 puan toplayabildi
Farklı galibiyeti ilk maçta aldı
Trabzonspor, yeni stadyumunda en farklı galibiyetini ilk maçında Gaziantepspor karşısında elde etti. Söz konusu müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan bordo-mavililer en farklı yenilgiyi ise Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 6-1'lik skor ile yaşadı. Yeni stadyumdaki ilk golü Castillo attı.
Rekor seyirci Beşiktaş derbisinde: 35 bin 513
Uzun yıllardan beri beklediği yeni stadyumu Mecidal Park'ta bugüne kadar oynadığı maçlarda arzuladığı saha sonuçlarını alamayan Karadeniz ekibi seyirci rekorunu ise geçtiğimiz sezon ligin 27. haftasında oynanan ve 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisinde elde etti. 35 bin 513 seyirci iki takım arasında oynanan müsabakayı izledi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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