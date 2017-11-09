Evinde 21 puan toplayabildi

Fırtına, yeni yuvası Medical Park Stadyumu'nda arzuladığı saha sonuçlarını alamadı. 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynayan ve 4-0 kazanan bordo-mavililer, bugüne kadar yeni stadında Süper Lig'de 14 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 5 kez kaybeden Karadeniz ekibi, attığı 23 gole karşılık ise kalesinde ise 22 gol gördü. Fırtına evinde 21 puan toplarken, 21 puan da kaybetti ve pek de başarılı sonuçlar alamamış oldu.Trabzonspor, yeni stadyumunda en farklı galibiyetini ilk maçında Gaziantepspor karşısında elde etti. Söz konusu müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan bordo-mavililer en farklı yenilgiyi ise Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 6-1'lik skor ile yaşadı. Yeni stadyumdaki ilk golü Castillo attı.Uzun yıllardan beri beklediği yeni stadyumu Mecidal Park'ta bugüne kadar oynadığı maçlarda arzuladığı saha sonuçlarını alamayan Karadeniz ekibi seyirci rekorunu ise geçtiğimiz sezon ligin 27. haftasında oynanan ve 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisinde elde etti. 35 bin 513 seyirci iki takım arasında oynanan müsabakayı izledi.