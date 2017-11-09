 Çalımbay 15 tur koştu – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Çalımbay 15 tur koştu

    Çalımbay 15 tur koştu

    Kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman boyunca teknik direktör da oyuncularıyla birlikte nizami ölçülerdeki saha etrafında 15 tur koştu.

    Bu temposu tüm futbolcular tarafından takdir edilen Çalımbay, yaklaşık 2 saat sürdürdüğü antrenman son bölümünde ise çift kale maç yaptırdı. Karşılaşma sırasında kaleci Onur'u da takımla birlikte çalıştıran tecrübeli teknik adam oyuncularını en iyi kullandıkları ayaklarının yerine az kullandıkları ayaklarıyla oynamaya zorlandı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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