Ara ilaç gibi gelecek

Çalımbay eksikleri gidermek için milli arayı işaret etmişti. Hedef ideal seviyeye çıkmak

RIZA Çalımbay'ın dört gözle beklediği milli ara geldi... Gerekli hamleleri yapmak için sürekli olarak milli arayı işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, takımın önemli isimlerini hazır duruma getirerek rekabeti arttırmayı hedefliyor. Özellikle Burak Yılmaz, Sosa, Bongonda ve Castillo'nun arada fizik+kondisyon seviyesi olarak istenen seviye çıkması ve takım içerisindeki rekabetin artması planlanıyor. Ayrıca Rodallega'nın dönecek olması, Hubocan ve Mas'ın da hazır duruma gelmesi ile Çalımbay ideal 11'ini oluşturma şansı bulacak.



'Sezon başında göreve gelseydim farklı olurdu' diyen Rıza hoca, lige verilen arada takıma kendi sistemini ezberletmek istiyor.



Ofansı da çözmeli

Trabzonspor'a geldiği günden itibaren, 'milli arayı sabırsızlıkla bekliyorum' diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, nihayet o istediği araya ulaştı. Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek olan Çalımbay, yaptığı açıklamalardan sonra beklentiyi kendisi artırdığı için çok daha verimli bir kamp dönemi geçirmek zorunda. Sakat ve cezalılar nedeniyle bir türlü istediği kadro ile çalışma şansı bulamayan tecrübeli teknik adamın, şansızlığını da bu arada kırması gerekiyor. Kayserispor maçında gördük ki defansif anlamda takım toparlansa da ofansta verimlilik oldukça düştü. Hoca arada bu duruma da el atmalı...



Mini yorum: Yunus Emre Sel