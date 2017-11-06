Ara ilaç gibi gelecek
Çalımbay eksikleri gidermek için milli arayı işaret etmişti. Hedef ideal seviyeye çıkmak
'Sezon başında göreve gelseydim farklı olurdu' diyen Rıza hoca, lige verilen arada takıma kendi sistemini ezberletmek istiyor.
Ofansı da çözmeli
Trabzonspor'a geldiği günden itibaren, 'milli arayı sabırsızlıkla bekliyorum' diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, nihayet o istediği araya ulaştı. Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek olan Çalımbay, yaptığı açıklamalardan sonra beklentiyi kendisi artırdığı için çok daha verimli bir kamp dönemi geçirmek zorunda. Sakat ve cezalılar nedeniyle bir türlü istediği kadro ile çalışma şansı bulamayan tecrübeli teknik adamın, şansızlığını da bu arada kırması gerekiyor. Kayserispor maçında gördük ki defansif anlamda takım toparlansa da ofansta verimlilik oldukça düştü. Hoca arada bu duruma da el atmalı...
Mini yorum: Yunus Emre Sel
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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