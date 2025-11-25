CANLI SKOR ANA SAYFA
Bodo/Glimt-Juventus maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodo/Glimt-Juventus maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Bodo/Glimt ile Juventus karşı karşıya gelecek. Kjetil Knutsen yönetiminde puan ya da puanlar almayı hedefleyen Norveç temsilcisi, 3 puanla 29. sırada yer alıyor. Kenan Yıldız önderliğinde çıkışa geçmeyi amaçlayan Juventus ise kritik viraja girilirken mutlak galibiyetin sahibi olmayı amaçlıyor. Luciano Spaletti yönetiminde zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen İtalya ekibinin de 4 hafta sonunda 3 puanı bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 14:57 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 14:58
Bodo/Glimt-Juventus maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodo/Glimt-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, Bodo/Glimt ile Juventus arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada şu ana kadar beklentilerin gerisinde kalan iki ekip, bu haftayı bir çıkış fırsatına çevirmeyi hedefliyor. Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo/Glimt, topladığı 3 puanla 29. sırada bulunuyor. Diğer tarafta ise Juventus var. Luciano Spalletti yönetiminde yoluna devam eden İtalya temsilcisi, aynı şekilde 4 hafta sonunda yalnızca 3 puan toplayabildi. Kenan Yıldız'ın önderliğinde yeni bir ivme yakalamayı amaçlayan Juve, kritik virajda sahadan galibiyetle ayrılarak yukarıya doğru çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bodo/Glimt-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLIMT-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-Juventus maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

BODO/GLIMT-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt-Juventus maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus formasıyla gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Kenan Yıldız'ın Bodo/Glimt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Siyah-beyazlı formayla 4 Avrupa maçında forma giyen A Milli Futbolcu'nun 5. hafta karşılaşmasında da ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Juventus'un 10 numarası oynadığı bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 1 defa asist yaptı.

BODO/GLIMT-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Khaikin; Sjovold, Bjortuft, Moe, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Kenan Yıldız; David

Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
G.Saray'a USG maçı öncesi şok!
Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında önemli açıklamalar
Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
Osimhen gelişmesi! Union SG maçında...
