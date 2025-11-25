CANLI SKOR ANA SAYFA
Borussia Dortmund-Villarreal maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Villarreal maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Borussia Dortmund ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Niko Kovac yönetiminde ilk 8'e yükselmeyi hedefleyen Almanya temsilcisi, evinde oynayacağı maçta puanını 10'a çıkartmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan ilk galibiyetini almak isteyen İspanya ekibi ise etkili bir performans ortaya koymanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Borussia Dortmund-Villarreal maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 15:34
Borussia Dortmund-Villarreal maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında heyecan, Borussia Dortmund ile Villarreal arasında oynanacak kritik mücadeleyle zirveye çıkıyor. Almanya temsilcisi, Niko Kovac yönetiminde yoluna emin adımlarla devam ederken, bu önemli sınavı kazanarak puanını 10'a yükseltmeyi ve ilk 8 yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan Villarreal cephesi için bu karşılaşma, turnuvadaki ilk galibiyeti almak adına büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Peki, Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Villarreal maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Villarreal maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Emre Can, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Beier; Adeyemi, Chukwuemeka; Guirassy

Villarreal: Junior; Alfonso, Veiga, Marin, Navarro; Moleiro, Partey, Comesana, Buchanan; Oluwaseyi, Moreno

