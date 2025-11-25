İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden, ikinci maçında ise Liverpool'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla devirdi.

4. maçında Ajax'ı deplasmanda 3-0 deviren sarı kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki 5. maçında sahasında Union SG'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Bu maçların ardından Galatasaray 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 9. sırasında yer alıyor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI...

Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. maçında Galatasaray'ın rakibi Monaco olacak. Sarı kırmızılıların deplasmanda 9 Aralık Salı akşamı II. Louis Stadı'nda çıkacağı mücadelede ilk düdük saat 23.00'te çalacak.

7 maçında Cimbom, RAMS Park'ta İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma ise 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Sarı kırmızılıların lig aşamasındaki 8 maçında rakibi ise İngiliz devi Manchester City. Karşılaşma 28 Ocak Çarşamba akşamı Etihad Stadyumu'nda oynanacak.