Napoli 2-0 Karabağ | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Napoli ile Karabağ karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadelede Napoli, Karabağ'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri 65. dakikada Scott McTominay ve 72. dakikada Marko Jankovic (KK)'den geldi. 56. dakikada penaltı kazanan Napoli'de Rasmus Höjlund, bu fırsattan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı ve 7 puana yükseldi. Karabağ ise Benfica ve Kopenhag galibiyetlerinin ardından Devler Ligi'nde 3 maçtır kazanamamış oldu. Azerbaycan ekibi, 7 puanla 16. sırada bulunuyor.