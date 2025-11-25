Napoli 2-0 Karabağ | MAÇ SONUCU-ÖZET

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Napoli-Karabağ maçı 2-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 01:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Napoli ile Karabağ karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadelede Napoli, Karabağ'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri 65. dakikada Scott McTominay ve 72. dakikada Marko Jankovic (KK)'den geldi. 56. dakikada penaltı kazanan Napoli'de Rasmus Höjlund, bu fırsattan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı ve 7 puana yükseldi. Karabağ ise Benfica ve Kopenhag galibiyetlerinin ardından Devler Ligi'nde 3 maçtır kazanamamış oldu. Azerbaycan ekibi, 7 puanla 16. sırada bulunuyor.

