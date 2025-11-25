Marsilya-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ederken, futbolseverlerin gözü Marsilya ile Newcastle United arasında oynanacak kritik mücadelede olacak. Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, geride kalan 4 haftada yalnızca 3 puan toplayabildi ve artık hata lüksü bulunmuyor. Öte yandan Eddie Howe'un çalıştırdığı Newcastle United ise oldukça formda. İngiliz temsilcisi, çıktığı 4 maçta 3 kez sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olduğunu kanıtladı. Peki, Marsilya-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Marsilya-Newcastle United maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

MARSILYA-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Newcastle United maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSILYA-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Newcastle United: Pope; Livramento, Botman, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes

ASpor CANLI YAYIN