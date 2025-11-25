CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Marsilya ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Roberto De Zerbi yönetiminde 4 haftada 3 puan toplayabilen Fransa temsilcisi, kritik maçı kazanarak ilk 24'e girmenin hesaplarını yapıyor. 4 maçta 3 galibiyet alan Eddie Howe ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8 için kritik bir virajı başarıyla geçmeyi amaçlıyor. Ayrıca futbolseverler, "Marsilya-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Marsilya-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:52
Marsilya-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ederken, futbolseverlerin gözü Marsilya ile Newcastle United arasında oynanacak kritik mücadelede olacak. Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, geride kalan 4 haftada yalnızca 3 puan toplayabildi ve artık hata lüksü bulunmuyor. Öte yandan Eddie Howe'un çalıştırdığı Newcastle United ise oldukça formda. İngiliz temsilcisi, çıktığı 4 maçta 3 kez sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olduğunu kanıtladı. Peki, Marsilya-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Marsilya-Newcastle United maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

MARSILYA-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Newcastle United maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSILYA-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Newcastle United: Pope; Livramento, Botman, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes

