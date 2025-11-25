CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea-Barcelona CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea-Barcelona CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Chelsea ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca yönetiminde 4 hafta sonunda 7 puan toplayan İngiliz ekibi, evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmak istiyor. Aynı puana sahip Hansi Flick ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birine olan ilgi her geçen saat artarken, "Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, Chelsea-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 16:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea-Barcelona CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında futbol dünyasının nefesini kesecek bir dev randevu sahne alıyor: Chelsea-Barcelona. Turnuvada geride kalan 4 haftada 7 puan toplamayı başaran Chelsea, Enzo Maresca yönetiminde istikrarlı bir grafik çiziyor. Ancak karşılarında en az kendileri kadar iddialı bir Barcelona var. Hansi Flick yönetiminde 7 puanla yarışta yer alan Katalan ekibi, zorlu İngiltere deplasmanında kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Chelsea-Barcelona maçı

CHELSEA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Chelsea-Barcelona maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta

CHELSEA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Barcelona maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea-Barcelona maçı hangi kanalda

CHELSEA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, Fernandez, Neto; Pedro.

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Casado; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski.

Chelsea-Barcelona maçı nasıl, nereden izlenir

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
Lewandowski transferde kararını verdi!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
İspanyol basınından flaş transfer iddiası!
Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! 16:44
TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama 16:39
İspanyol basınından flaş transfer iddiası! İspanyol basınından flaş transfer iddiası! 16:26
En-Nesyri için karar verildi! En-Nesyri için karar verildi! 16:23
Chelsea-Barcelona maçı detayları! Chelsea-Barcelona maçı detayları! 16:07
Manisa FK'da maç hazırlıkları! Manisa FK'da maç hazırlıkları! 16:04
Daha Eski
Çorum FK'da yeni Teknik Direktör! Çorum FK'da yeni Teknik Direktör! 15:38
Borussia Dortmund-Villarreal maçı detayları! Borussia Dortmund-Villarreal maçı detayları! 15:34
Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu! 15:14
Türk pilot Alp Aksoy'a övgüler! Türk pilot Alp Aksoy'a övgüler! 15:09
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 15:07
G.Saray'ın gençleri evinde 2 puan bıraktı G.Saray'ın gençleri evinde 2 puan bıraktı 15:06