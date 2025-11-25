Chelsea-Barcelona CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında futbol dünyasının nefesini kesecek bir dev randevu sahne alıyor: Chelsea-Barcelona. Turnuvada geride kalan 4 haftada 7 puan toplamayı başaran Chelsea, Enzo Maresca yönetiminde istikrarlı bir grafik çiziyor. Ancak karşılarında en az kendileri kadar iddialı bir Barcelona var. Hansi Flick yönetiminde 7 puanla yarışta yer alan Katalan ekibi, zorlu İngiltere deplasmanında kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Chelsea-Barcelona maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Barcelona maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, Fernandez, Neto; Pedro.

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Casado; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski.