Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Slavia Prag ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. İlk 24'ün dışında kalan iki takım da kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maçta puanını 5'e çıkartmayı amaçlayan Çekya ekibi 30. sırada yer alıyor. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan İspanya temsilcisi ise 27. sırada bulunuyor. Peki, Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 12:53
Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slavia Prag-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Slavia Prag ile Athletic Bilbao arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Turnuvada henüz beklediği sıralamayı yakalayamayan iki ekip, bu karşılaşmadan alacakları sonuçla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ev sahibi Slavia Prag, topladığı puanlarla 30. sırada yer alırken, sahasında kazanarak puanını 5'e yükseltmeyi ve moral bulmayı amaçlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Athletic Bilbao ise İspanya temsilcisi olarak sürpriz puan kayıpları yaşadı ve şu anda 27. sırada bulunuyor. Peki, Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLAVIA PRAG-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

SLAVIA PRAG-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fortuna Arena'da oynanacak Slavia Prag-Athletic Bilbao maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLAVIA PRAG-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Slavia Prag: Stanek; Kristan, Chaloupek, Zima; Moses, Zafeiris, Sadilek, Mbodji; Provod, Chory, Sanyang

Athletic Bilbao: Simon; Berchiche, Laporte, Paredes, Gorosabel; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta

