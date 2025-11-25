CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund 4-0 Villarreal | MAÇ SONUCU-ÖZET

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Villarreal'i ağırlayan Borussia Dortmund, mücadeleyi 4-0 kazandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 01:05 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 01:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Dortmund 4-0 Villarreal | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, dakika 52'de J. Foyth'un kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan rakibine karşı mücadeleyi 4-0 kazandı.

B. Dortmund'un ilk golü dakika 45+2'de Guirassy'den geldi ve Almanlar devre arasına 1-0 üstünlük ile girdi.

Dakika 54'te kullandığı penaltı kaleciden seken Guirassy, önüne düşen topu filelerle buluşturmayı başardı ve farkı 2'ye çıkardı.

Adeyemi ile 58. dakikada fark 3'e çıktı.

82. dakikada Fabio Silva, kullandığı penaltı vuruşunda başarıya ulaşamadı.

90+5'te Daniel Svensson'un golü ile birlikte fark 4'e çıktı ve maçın skoru belirlendi.

Bu sonuç ile birlikte Dortmund ekibi, 10 puan ile 4. sıraya yükseldi.

G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu
İDEFIX-Reklam
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:24
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:21
Marsilya 4 dakikada döndü! Marsilya 4 dakikada döndü! 01:12
M. City'e evinde soğuk duş! M. City'e evinde soğuk duş! 01:05
B. Dortmund 3 puanı 3 golle aldı B. Dortmund 3 puanı 3 golle aldı 01:05
Chelsea Barça'yı rahat yendi! Chelsea Barça'yı rahat yendi! 01:01
Daha Eski
Kenan'lı Juve Bodo'yu yendi! Kenan'lı Juve Bodo'yu yendi! 00:57
Kaan Ayhan derbide olacak mı? Kaan Ayhan derbide olacak mı? 00:16
Jakobs'tan sakatlık sorusuna yanıt Jakobs'tan sakatlık sorusuna yanıt 23:58
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları 23:39
Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız 23:26
İlkay: Üzücü bir akşam oldu İlkay: Üzücü bir akşam oldu 23:07