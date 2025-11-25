Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Union SG'yi ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde 3 maçın ardından mağlubiyetle tanıştı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

"KENDİ YANLIŞLARIMIZA BAKMALIYIZ"

"Her şeyi hakeme bağlamamak gerekiyor. Eksiklerimiz vardı ama tam olarak buna da bağlamamak gerekiyor. Hamle şansımız çok yoktu evet. Jakobs da sakatlandı. Ancak kendi yanlışlarımıza da bakmalıyız.

İspanya'da zaten hakemlerle ilgili problem var. Bugün verilmeyen ikinci sarı kart var. Bugün tavırları da gördük. Ancak dediğim gibi sadece bunlara bakmamak gerekiyor. Daha iyi üretmeliydik."

"ISMAIL JAKOBS..."

"Ismail Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor."

"EREN ELMALI'NIN CEZASI ÇOK ÜZÜCÜ"

"Eren Elmalı'nın cezası... Çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü. Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için...

Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata... Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu.

Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."