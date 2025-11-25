CANLI SKOR ANA SAYFA
Napoli-Karabağ CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Karabağ CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Napoli ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Antonio Conte yönetiminde beklenmedik puan kayıpları yaşayan İtalya temsilcisi, kritik maçı kazanarak puanını 9'a çıkartmayı amaçlıyor. Turnuvaya damga vurmaya devam eden Gurban Gurbanov ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda kazanarak Azerbaycan'a 10 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Napoli-Karabağ maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Napoli-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 11:19
Napoli-Karabağ CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Napoli ile Karabağ, kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, turnuvada beklenmedik puan kayıpları yaşarken, bu önemli karşılaşmada sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Amacı ise puanını 9'a yükseltip avantajını korumak. Öte yanda ise Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergileyen Gurban Gurbanov'un Karabağ ekibi bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi, gösterdiği mücadele ruhu ve disiplinli oyunuyla zorlu Napoli deplasmanında kazanarak 10 puana ulaşmayı hedefliyor. Karabağ, ülkesine tarihi bir başarıyla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Napoli-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Karabağ maçı

NAPOLI-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Napoli-Karabağ maçı 25 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

Napoli-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta

NAPOLI-KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Karabağ maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Napoli-Karabağ maçı hangi kanalda

NAPOLI-KARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Kady, Andrade, Zoubir; Duran

Napoli-Karabağ maçı nasıl, nereden izlenir

