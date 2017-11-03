Final maçımız

Trabzonspor Teknik Direktörü, “Kayserispor maçı final değerinde, bir dönemeç. Şampiyon olmamamız için bir neden yok. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor” dedi

Meh met Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün sabah antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, G.Saray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kesinlikle bahar havası, rahatlama yok. Daha işin başındayız. G.Saray derbisinden daha önemli karşılaşmaya çıkacağız. Kayserispor, final değerinde, dönemeç maçımız olacak. Kesinlikle gevşeyecek bir hakkımız bulunmuyor. Trabzonspor olarak hedefimiz çok. G.Saray galibiyetini unuttuk. Kayserispor bu senenin en disiplinli takımlarından birisi. Çok kaliteli, her an oyunun kaderini değiştirecek bir takım. G.Saray karşılaşmasından daha zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Galatasaray derbisindeki oyunun üstüne çıkarak oradan daha iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Yukarıya, zirveye oynamak istiyorsak bu maç bizim için bir dönemeç."



ANTALYA'DA KAMP

Takımla çok uğraşmak gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "İyi bir yere gelebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yavaş yavaş takıma alıştıkça taşlar yerine oturuyor. Benim en çok beklediğim şey Kayserispor maçından sonraki milli ara. Milli takıma gitmeyen arkadaşlarla Antalya'da kamp yapacağız. Oynamayan arkadaşlarımızı daha iyi hale getirmek için de önemli bir kamp olacak. Kadromdan çok memnunum. Tek sıkıntım kadromuzun geniş olması. Oynamayan arkadaşları hazır hale getirmek gerekiyor. Hem ligi hem kupayı bu kadroyla en iyi şekilde götürmeye çalışacağız."



BURAK İYİLEŞMEDEN OYNAMAYACAK

Sakatlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Çalımbay, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Kucka'nın da milli takıma gideceğini ve burada antrenörler ile yapacağı görüşmenin ardından kampta yer almasını beklediklerini kaydetti. Burak'ın da sakat sakat oynadığını ifade eden Çalımbay, "Burak'ın tam iyileşmeden oynamasını istemiyoruz. Kampta yüzde yüz çalışacak ve iyi bir şekilde dönecek" dedi.



ŞAMPiYON OLABiLiRiZ

Çalımbay, bir gazetecinin Şenol Güneş Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor'da da sizden beklenti var. Şampiyonluk olabilir mi?' şeklindeki soru üzerine, "Olmaması için bir neden yok. Bir şeyi yapıyorsanız, kendi işinizi baştan kendiniz yapacaksanız. Biz sezon başı buraya geldiğimizde her şey farklı olur. Burası şampiyonluğa oynayacak en yakın takımlardan bir tanesi. Aslında Trabzonspor'un çok büyük avantajı var. Şenol hoca, Beşiktaş'ta çok büyük başarılar yaşadı. Tebrik ediyoruz. Bizim amacımız da o başarıları burada yaşamak. Ama tabii ki biraz zaman lazım. Onun için tam krizli bir ortamda geldik. Önce bu krizi yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yılla ilgili oturup konuşuruz yönetimle" yanıtını verdi.



ENiŞTEM BiLE BANA TAKIM YAPIYOR

Trabzon'da herkesin futbolu bildiğine dikkat çeken Çalımbay, şöyle devam etti: "Trabzon bambaşka, sanki futbol için yaratılmış bir yer. Dün şehre çıktım. Arkadaş anlatıyor, dinliyorum. Ben ona bir şey diyorum, o bana bir şey diyor. Tabii ki sen mağlup olduğunda gelip canım cicim demeyecek. Ben Trabzon'u çok seviyorum, Rize'de 3 yıl çalıştım orayı da çok seviyorum. Kız kardeşimin eşi Trabzonlu, doktor ama futbolu bilmez. Eniştem bile takım yapıyor bana. Stada 40 bin kişi geliyor. Herkesin kendine göre düşüncesi oluyor ama oyuncularla yatıp kalkan, antrenman yaptıran, gören biziz. En iyisini yapmaya çalışan biziz ve bu benim işim. Teknik direktör kendine yarayan adamı kenara atar mı? Hiçbir futbolcu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Ama maalesef zaman zaman bunlar olabiliyor."