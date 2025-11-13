CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis ATP Finalleri'nde De Minaur Fritz'i mağlup etti

ATP Finalleri'nde De Minaur Fritz'i mağlup etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avustralyalı Alex de Minaur, ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yendi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 18:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ATP Finalleri'nde De Minaur Fritz'i mağlup etti

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Jimmy Connors Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı De Minaur, 6 numaralı seribaşı Fritz'i 1 saat 34 dakika süren mücadele sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Avustralyalı raket, gruptaki son maçında ilk galibiyetini elde etti. Bir galibiyeti bulunan Fritz ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından grupta iki galibiyete sahip İspanyol Carlos Alcaraz, yarı finali garantiledi.

ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, aynı grupta Alcaraz ile İtalyan Lorenzo Musetti arasında oynanacak maçla sürecek.

İrfan Can ve Cenk affedilecek mi?
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilecek mi? İşte Eren Elmalı’nın kaçıracağı maçlar...
Külliye'de Kıbrıs zirvesi: Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle!
G.Saray'da Afrika Kupası krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 18:57
Amed'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Amed'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı 18:45
F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Anguissa'dan kötü haber F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Anguissa'dan kötü haber 18:25
De Minaur Fritz'i mağlup etti De Minaur Fritz'i mağlup etti 18:22
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 18:17
F.Bahçe'de çift antrenman F.Bahçe'de çift antrenman 18:11
Daha Eski
Ümit Millilerin kadrosunda değişiklik Ümit Millilerin kadrosunda değişiklik 18:07
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 18:03
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 17:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 17:44
Türkiye-Bulgaristan maçı detayları! Türkiye-Bulgaristan maçı detayları! 16:30
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 15:47