CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Taylor Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı

Taylor Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde ABD'li raket Taylor Fritz, İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti'yi yenerek galibiyetle başladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 01:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taylor Fritz ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı

İtalya'nın Turin şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Fritz, ilk maçını kazandı.

1 saat 42 dakika süren mücadeleyi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten 6 numaralı seribaşı Fritz, "Maçın başlarında servis atarak sıkıntıdan kurtulup birkaç kırılma puanı kurtararak harika bir iş çıkardım. İkinci setin tamamında iyi oynadım ve birçok kırılma şansı yakaladım ama değerlendiremedim." ifadelerini kullandı.

Günün diğer maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup etti.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, dün yaptığı açıklamada omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini duyurmuştu.

Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
DİĞER
Bahis sevkleri sonrası Süper Lig devlerinden açıklama! Futbolcular da paylaşım yaptı...
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı!
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! Baltacı’dan bahis soruşturmasına dair açıklama! 23:44
Konyaspor’dan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama! Konyaspor’dan bahis soruşturmasına ilişkin açıklama! 23:29
EuroLeague'den Monaco'ya transfer yasağı EuroLeague'den Monaco'ya transfer yasağı 22:09
G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! 22:08
Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! Eren Elmalı milli takım kadrosundan çıkarıldı! 21:59
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı hazırlıkları başladı A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı hazırlıkları başladı 21:57
Daha Eski
Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! Eren Elmalı bahis iddialarına yanıt verdi! 21:22
Karagümrük'ten bahis soruşturmasına destek Karagümrük'ten bahis soruşturmasına destek 21:13
Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! Beşiktaş’tan Ersin ve Necip açıklaması! 21:12
Destanoğlu’ndan bahis iddialarına sert yanıt! Destanoğlu’ndan bahis iddialarına sert yanıt! 20:20
PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? PFDK'ya sevk edilen futbolcular ne ceza alacak? 20:14
Uysal’dan bahis iddialarına yanıt! Uysal’dan bahis iddialarına yanıt! 19:55