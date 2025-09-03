TED Open'da tenis coşkusu

QNB İstanbul Challenger-TED Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Başkanı Mehmet Tınaz, QNB Türkiye Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Yönetimi Direktörü Feyyaz Bicak, katıldı.
QNBİstanbul Challenger-TED Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Başkanı Mehmet Tınaz, QNB Türkiye Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Yönetimi Direktörü Feyyaz Bicak, katıldı.