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Novak Djokovic Avustralya Açık'ta adını 4. tura yazdırdı!

Son dakika spor haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'i eleyerek dördüncü tura çıktı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 16:54
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Novak Djokovic Avustralya Açık'ta adını 4. tura yazdırdı!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dördüncü tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün akşam seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, 30 numaralı seribaşı Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ile karşılaştı.

2 saat 28 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen Sırp raket, çeyrek final bileti için Fransız Adrian Mannarino (20) ile karşı karşıya gelecek.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, 29 numaralı seribaşı ABD'li Sebastian Korda'yı 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle geçti.

10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ve 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz de dördüncü tura yükselen isimler arasında yer aldı.

Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ise Rus Maria Timofeeva'ya 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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