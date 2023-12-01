Rafael Nadal Avustralya Açık'a katılacağını duyurdu

Sakatlığı nedeniyle sene başından bu yana kortlara çıkamayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 2024 sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacağını duyurdu.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu şekilde bir sonu, hak etmediğimi düşünüyorum. Tüm spor hayatım boyunca hep çalıştım ve bu nedenle emekliliğim, bir basın toplantısıyla olmayacak. Kariyerimi, olması gereken gibi bitirmek için çok çalışacağım. Bir yıl turnuva dışı kalmamın ardından, dönmek için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Sezonun ilk haftası, Brisbane'de olacağımı duyurmak için hazırım." ifadelerini kullandı.

Nadal'ın ilk olarak, Avustralya'nın Brisbane kentinin ev sahipliği yapacağı 31 Aralık'ta başlayacak Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvası Brisbane International'a katılması bekleniyor. İspanyol tenisçinin teklerde iki kez kupaya uzandığı 2024 Avustralya Açık ise 14-28 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl ocak ayında katıldığı Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie Mcdonald'a elenen ve bu maçtaki sakatlığının ardından kortlara dönemeyen İspanyol tenisçi, mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında, 2024'ün, kariyerinin son sezonu olabileceğini söylemişti.