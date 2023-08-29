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Novak Djokovic ABD Açık'ta zorlanmadan ikinci tura kaldı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, zorlanmadan ikinci tura yükseldi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 10:45
Novak Djokovic ABD Açık'ta zorlanmadan ikinci tura kaldı

New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde oynanan birinci tur maçları tamamlandı.

ABD Açık'ta 4, kariyerinin ise 24'üncü tekler grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, klasmanın 84. sırasındaki Fransız Alexandre Muller'i bir saat 35 dakika sonunda 6-0, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi ve ikinci turda İspanyol Bernabe Zapata Miralles ile eşleşti.

Bu yılın Avustralya Açık finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas (7 numaralı seribaşı), dünya sıralamasında 337. basamakta yer alan Kanadalı Milos Raonic karşısında 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı ve ikinci turda İsviçreli Dominic Stricker'in rakibi oldu.

Erkeklerde klasmanın 40. basamağındaki ABD'li Mackenzie McDonald, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i (15) 7-6, 4-6, 6-1 ve 6-4 biten setlerle 3-1 mağlup ederek günün sürprizlerinden birine imza attı.

Taylor Fritz (9), Tommy Paul (14), Francisco Cerundolo (20) ve 2020 ABD Açık şampiyonu Dominic Thiem de rakiplerini geçerek tur atladı.

Gauff ikinci turda

Tek kadınlarda ABD'li Coco Gauff (6), dünya 121'incisi Alman Laura Siegemund'u 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) yenerek ikinci tura çıktı.

İki kez Wimbledon şampiyonu Çek Petra Kvitova (11), klasmanın 65. sırasındaki İspanyol Cristina Bucsa önünde 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 galip geldi.

Gauff'un Rus Mirra Andreeva ile eşleştiği ikinci turda, Kvitova ise 2018 Avustralya Açık şampiyonu Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin rakibi oldu.

Dünya 73'üncüsü ABD'li Bernarda Pera'nın seribaşı tenisçilerden Rus Veronika Kudermetova'yı (16) 2-0'lık (7-5, 6-4) skorla elediği kadınlarda Letonyalı Jelena Ostapenko (20) ve Polonyalı Magda Linette (24), rakiplerini geçerek ikinci tura kaldı.

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