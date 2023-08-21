Haberler Tenis Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu!

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu!

Son dakika spor haberleri... Sırp raket Novak Djokovic, Cincinnati Masters Tenis Turnuvası tek erkeklerde, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:43
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu!

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 2-1 yenen Sırp Novak Djokovic kazandı. ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

Geçen ay Wimbledon finalinde Djokovic'i 5 set sonunda mağlup eden 20 yaşındaki Alcaraz, ilk seti 7-5'lik skorla hanesine yazdırdı.

"Tie break"e giden 2. seti maç puanı çevirdikten sonra kazanarak skoru eşitleyen Djokovic, yine büyük çekişmeye sahne olan final setini de 7-6 aldı ve sahadan galip ayrıldı.

3 saat 50 dakika sonunda gelen zaferi tişörtünü yırtarak kutlayan Djokovic, 2018 ve 2020'den sonra Cincinnati Masters'taki 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 95. tekler şampiyonluğuna imza atan 36 yaşındaki Djokovic, Ivan Lendl'ı geçerek Jimmy Connors (109) ve Roger Federer'den (103) sonra açık dönemde en fazla turnuva kazanan erkek tenisçi oldu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan yılın bombası! Bir dünya yıldızı daha...
CHP'den 'müstakil seçim' isteyen İYİ Parti'ye bir rest daha! Yılmaz Büyükerşen 'ittifak olmazsa da kazanırız" dedi: İmamoğlu'na sert vurdu
Maç sonu çarpıcı yorum! "İki büyük hakem hatası..."
Fenerbahçe'de 6 numara arayışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Djokovic'e para cezası!
Djokovic'ten Alcaraz'a övgü!
YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2023?
İzmir'de deprem mi oldu son dakika!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic Alcaraz'dan rövanşı aldı! Djokovic Alcaraz'dan rövanşı aldı! 11:43
C.Palace - Arsenal maçı saat kaçta? C.Palace - Arsenal maçı saat kaçta? 11:34
Eyüpspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 11:28
Aslan'dan stoper harekatı! Ramos'un yerine... Aslan'dan stoper harekatı! Ramos'un yerine... 10:41
Fırtına'dan Kartal'a çalım! Görüşmeler... Fırtına'dan Kartal'a çalım! Görüşmeler... 10:03
Samsunspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Samsunspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:48
Daha Eski
Açıklama geldi! Kanarya'ya kötü haber Açıklama geldi! Kanarya'ya kötü haber 09:22
Maç sonu çarpıcı yorum! "İki büyük hakem hatası..." Maç sonu çarpıcı yorum! "İki büyük hakem hatası..." 09:07
Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! 01:38
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? 01:38
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Avrupa'dan Goller 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Avrupa'dan Goller 01:38
Omar Colley: Başımızı eğmeyeceğiz! Omar Colley: Başımızı eğmeyeceğiz! 01:38