Haberler Tenis Novak Djokovic Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi

Novak Djokovic Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Roland Garros'ta Novak Djokovic, Aleksandar Kovacevic'i 3-0 yenerek 2. tura çıktı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:58
Novak Djokovic Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 3 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Aleksandar Kovacevic'i 3-0 yenerek 2. tura çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, 2016 ve 2021 şampiyonu Djokovic ile dünya sıralamasının 114. basamağındaki Kovacevic karşılaştı. Djokovic 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle maçı 3-0 kazandı.

Toprak zeminin başarılı isimlerinden dünya 52 numarası Fabio Fognini, Felix Auger-Aliassime'i (10 numaralı seribaşı) 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) mağlup ederek rakibini ilk turda saf dışı bıraktı.

Cameron Norrie (14) de organizasyona davetle katılan Benoit Paire ile oynadığı ilk tur mücadelesini 3,5 saat sonunda 3-2 kazandı.

Kadınlarda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ilk turda elendi. Turnuvaya elemelerden katılan klasmanın 134. sırasındaki Elina Avanesyan, Bencic'i 2-1'lik (6-3, 2-6, 6-4) skorla geçti.

2018 Fransa Açık'ta final oynayan dünya 30'uncusu Sloane Stephens ise Karolina Pliskova'yı (16) 2-0 (6-0, 6-4) yenerek tur atladı.

DİĞER
"Rengini sevdiğim evladım" Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın evlat edindiği oğlu Can kocaman oldu!
28 Şubat kafası yeniden hortladı: Doktor Özgün Kaleoğlu’nun başörtülüleri hedef aldığı skandal paylaşımına soruşturma!
Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler
Arsenal'den F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma Açık'ta finalin adı belli oldu!
Rafael Nadal emeklilik için tarih verdi!
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
DGS başvuru ücreti ne kadar 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray’a Ankara’da coşkulu karşılama! Galatasaray’a Ankara’da coşkulu karşılama! 19:49
G.Saray'a müjde! Satın alma opsiyonu devreye girdi G.Saray'a müjde! Satın alma opsiyonu devreye girdi 19:47
F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı 19:44
Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler 19:16
Djokovic Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi Djokovic Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi 18:50
Brezilya'da Vinicius Junior’a destek! Brezilya'da Vinicius Junior’a destek! 18:47
Daha Eski
G.Saray'ın istediği yıldız Ajax'a imza attı! G.Saray'ın istediği yıldız Ajax'a imza attı! 18:20
G.Saray'a 20'lik genç yetenek! G.Saray'a 20'lik genç yetenek! 16:59
G.Saray'ın Ankara kafilesi açıklandı! Dikkat çeken detay... G.Saray'ın Ankara kafilesi açıklandı! Dikkat çeken detay... 16:48
İmza parası görüşmeleri tıkadı! İstediği rakam... İmza parası görüşmeleri tıkadı! İstediği rakam... 16:42
G.Saray'dan sürpriz hamle! MLS'ten... G.Saray'dan sürpriz hamle! MLS'ten... 16:23
Antalyaspor Fenerbahçe maçına hazır Antalyaspor Fenerbahçe maçına hazır 15:52