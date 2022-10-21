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Simona Halep'e geçici men cezası

Son dakika spor haberi: Doping testinde yasaklı maddeye rastlanan Rumen tenisçi Simona Halep, geçici olarak spordan men cezası aldı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 18:00
Simona Halep'e geçici men cezası

Uluslararası Teniste Dürüstlük Biriminden (ITIA) yapılan açıklamada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Halep'in ağustos ayında düzenlenen ABD Açık sırasında verdiği numunede yasaklı "roxadustat" maddesine rastlandığı kaydedildi.

Eski dünya 1 numarasının "B" numunesini analiz ettirme hakkını kullandığı ve bu numunede de "roxadustat" bulunduğu vurgulandı.

31 yaşındaki Halep, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatının en büyük şokunu yaşadığını belirterek, "Bugün hayatımın en zor maçı başlıyor. Gerçek için mücadele. Kariyerim boyunca hile yapma fikri bir kez bile aklımdan geçmedi. Bu, tüm değerlerime aykırı. Mesele şampiyonluklar ya da para değil, onurla ve tenisle aramda 25 yılda geliştirdiğim sevgi hikayesiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

2018'te Fransa Açık, 2019'da da Wimbledon şampiyonluğuna ulaşan Halep, "roxadustat" maddesinin çok düşük miktarda pozitif çıktığını ve sonuna kadar mücadele edeceğini bildirdi.

Halep, eylül ayında yaptığı açıklamada, daha rahat nefes alabilmek için burnundan operasyon geçireceğini ve sezonu kapadığını duyurmuştu.

Rumen sporcu, kadınlar dünya klasmanında 9. sırada yer alıyor.



Kaynak: AA
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