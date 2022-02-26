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Son dakika spor haberleri: Meksika Açık'ta Rafael Nadal Medvedev'i eleyerek finale yükseldi

Son dakika spor haberleri... Erkekler dünya sıralamasının 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, İspanyol raket Rafael Nadal'a Meksika Açık yarı finalinde elendi. Nadal'ın finaldeki rakibi, Stefanos Tsitsipas'ı 2-0'lık (6-4, 6-4) skorla eleyen Cameron Norrie olacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:38
Son dakika spor haberleri: Meksika Açık'ta Rafael Nadal Medvedev'i eleyerek finale yükseldi

Erkekler dünya sıralamasının 5 numarası Rafael Nadal, klasmanın 2. basamağındaki Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının yarı finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal ile Rus Medvedev karşılaştı.

Nadal, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın finalinde 2-0 geriden gelip mağlup ettiği rakibini 6-3'lük setlerle geçti.

Kariyerinde 90 tekler şampiyonluğu bulunan Nadal'ın finaldeki rakibi, Stefanos Tsitsipas'ı 2-0'lık (6-4, 6-4) skorla eleyen Cameron Norrie olacak.



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