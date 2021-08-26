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Son dakika spor haberi: Sofia Kenin corona virüsüne yakalandı! ABD Açık'ta oynayamayacak

Son dakika spor haberleri... ABD'li tenisçi Sofia Kenin, corona virüsüne yakalandığı için sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta oynayamayacağını açıkladı. 22 yaşındaki dünya 5 numarası yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda yaptırdığım Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle gelecek hafta başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğim" dedi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 12:39
Son dakika spor haberi: Sofia Kenin corona virüsüne yakalandı! ABD Açık'ta oynayamayacak

Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki ABD'li tenisçi Sofia Kenin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktığı için sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılamayacak.

Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2020'de Avustralya Açık'ta elde eden Kenin; Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem gibi 2021 ABD Açık'ı kaçıracak önemli isimler arasına eklendi.

22 yaşındaki tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda yaptırdığım Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Neyse ki aşılıyım ve hafif belirtiler gösteriyorum. Fakat test sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle gelecek hafta başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.



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