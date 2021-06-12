Haberler Tenis Fransa Açık kadınlarda şampiyon Barbora Krejcikova!

Açık kadınlarda şampiyon !

Tenisin en prestijli turnuvaları arasında gösterilen Açık'ta, tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Finalde Çek raket , Rus sporcu 'yı mağlup ederek zafere ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:59
Fransa Açık kadınlarda şampiyon Barbora Krejcikova!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Açık'ın () tek kadınlar finalinde, Çek raket , Rus sporcu 'yı 6-1, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 31 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova ile dünya klasmanında 33'üncü sırada bulunan Barbora Krejcikova kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 6-1, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Krejcikova, sezonun ikinci grand slam'inde şampiyonluğa ulaştı.

Barbora Krejcikova, bu zaferiyle 'nın ardından 'ta 40 yıl sonra ülkesine tek kadınlarda şampiyonluk kazandırdı.

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