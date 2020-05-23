Efsane tenisçi vefat etti - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Efsane tenisçi vefat etti

Efsane tenisçi vefat etti

Efsane tenisçi vefat etti

Tenis dünyasının unutulmaz isimlerinden , 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Tenis dünyasının unutulmaz isimlerinden , 83 yaşında yaşamını yitirdi. 4 grand slam tekler, 4 çiftler ve 1 de bulunan Cooper, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları yüzünden hayata gözlerini yumdu.
  1. 23.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efsane tenisçi vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA