Milli tenisçi Cem İlkel Katar'da tur atladı
Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Qatar Exxonmobil Open'da Litvanyalı Ricardas Berankis'i 3-0 mağlup ederek kariyerinin en önemli başarısına imza attı.
Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Qatar Exxonmobil Open'da kariyerinin en önemli başarısına imza attı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanyalı Ricardas Berankis ile ilk turda karşılaşan Cem İlkel, rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini alan milli sporcu, adını son 16'ya yazdırdı.
Cem İlkel, bu galibiyetle Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek ile birlikte ATP tekler ana tabloda maç kazanan 3. Türk raket oldu. Cem İlkel, turnuvanın 2. turunda Macar tenisçi Marton Fucsovics ile karşı karşıya gelecek.
- 08.01.2020
-
Burak Yılmaz'dan transfer çağrısı! "Come to Beşiktaş"
Toplam 1
Yorum
1903 SEVIYORUZ SENI KAPTAN.
-
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın canı sıkkın
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
-
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'den ilk açıklama geldi
Toplam 1
Yorum
bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Milli tenisçi Cem İlkel Katar'da tur atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.