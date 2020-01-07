Milli tenisçi Cem İlkel Katar'da tur atladı - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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'da tur atladı

Milli tenisçi Cem İlkel Katar'da tur atladı

, 'ın başkenti Doha'da düzenlenen 'da 'i 3-0 mağlup ederek kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

, 'ın başkenti Doha'da düzenlenen 'da kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ile ilk turda karşılaşan Cem İlkel, rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Profesyonel Tenisçiler Birliği () seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini alan milli sporcu, adını son 16'ya yazdırdı.

Cem İlkel, bu galibiyetle ve Altuğ Çelikbilek ile birlikte ATP tekler ana tabloda maç kazanan 3. Türk raket oldu. Cem İlkel, turnuvanın 2. turunda Macar tenisçi Marton Fucsovics ile karşı karşıya gelecek.

  1. 08.01.2020
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