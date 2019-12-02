İsviçre Federer için gümüş para bastırıyor!
İsviçre Hükümeti, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer için hatıra parası bastıracak. Gelecek ay piyasaya sürülecek hatıra paralarından yalnızca 95 bin adet üretilecek.
İsviçre hükümeti, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçi Roger Federer için gümüş hatıra parası bastırılacağını açıkladı.
Hükümetten yapılan açıklamada, 20 İsviçre frangı olarak üretilecek demir paranın arka yüzünde İsviçreli sporcunun tek el "backhand" vuruşunu simgeleyen silüetin bulunacağı belirtildi.
Federer'in İsviçre'nin en başarılı sporcularından biri olduğunun ifade edildiği açıklamada, hatıra parasının tarihte ilk defa yaşayan bir insan için bastırılacağı bildirildi.
Gelecek ay piyasaya sürülecek hatıra paralarından 95 bin adet bastırılacağı ifade edildi.
Ayrıca gelecek yıl Federer için 50 İsviçre frangı olarak altın hatıra parası da üretileceği aktarıldı.
- 02.12.2019
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