Yankı Erel hedef yükseltti
20 Aralık 2018, Perşembe
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hedef yükseltti

Yankı Erel hedef yükseltti

Milli tenisçi : " hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak"

Wimbledon gençler kategorisi çiftlerde zirveye çıkarak grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan , hedeflerini büyüttüğünü söyledi.

Açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki Yankı, "Wimbledon'dan sonra hedeflerim büyüdü. Gençler kategorisi çiftlerde grand slam şampiyonu oldum. hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak. Federer'lerin kategorisinde bu kupayı kazanmak." diye konuştu.

Artık daha güçlü rakiplerle karşılaşacağını dile getiren Yankı, "Bundan sonra rakiplerim hem yaş olarak benden daha büyük hem de daha kuvvetli olacak. Benim de bunun için daha çok çalışmam gerekiyor. Antrenman programım yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yankı, dünyaca ünlü Sırp tenisçi 'i örnek aldığını aktararak, " ve gibi sporcular da çok ayrı ama Novak Djokovic'i örnek alıyorum. Kendime daha yakın görüyorum. Sol elimi kullanıyorum. Rakiplerime ters geliyorum. Bu avantajımı kullanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

  1. 20.12.2018 09:31
  2. Güncelleme: 20.12.2018 11:01
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