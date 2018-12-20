Yankı Erel hedef yükseltti
Milli tenisçi Yankı Erel: "Artık hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak"
Wimbledon gençler kategorisi çiftlerde zirveye çıkarak grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan Yankı Erel, hedeflerini büyüttüğünü söyledi.
Açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki Yankı, "Wimbledon'dan sonra hedeflerim büyüdü. Gençler kategorisi çiftlerde grand slam şampiyonu oldum. Artık hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak. Federer'lerin kategorisinde bu kupayı kazanmak." diye konuştu.
Artık daha güçlü rakiplerle karşılaşacağını dile getiren Yankı, "Bundan sonra rakiplerim hem yaş olarak benden daha büyük hem de daha kuvvetli olacak. Benim de bunun için daha çok çalışmam gerekiyor. Antrenman programım yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Yankı, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'i örnek aldığını aktararak, "Rafael Nadal ve Roger Federer gibi sporcular da çok ayrı ama Novak Djokovic'i örnek alıyorum. Kendime daha yakın görüyorum. Sol elimi kullanıyorum. Rakiplerime ters geliyorum. Bu avantajımı kullanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
- 20.12.2018 09:31
- Güncelleme: 20.12.2018 11:01
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Pepe zorda bıraktı
Toplam 1
Yorum
Cengiz Ailece BJK liyim lütfen kulübümün geleceğini maddi olarak büyük endişe duyuyoruz yetkililerden sözleşme ve harcamaların takibini rica ediyo
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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