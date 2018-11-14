Federer, Thiem'i 2-0 mağlup etti
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Federer, Thiem'i mağlup etti

    Federer, Thiem'i 2-0 mağlup etti

    Erkekler sezon sonu turnuvasının dördüncü gününde , 'i mağlup etti?

    - Erkekler sezon sonu turnuvasının dördüncü gününde , 'i mağlup etti

    Profesyonel Tenisçiler Birliği () Finalleri Lleyton Hewitt Grubu maçında İsviçreli , Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

    'nin başkenti 'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. Dördüncü günün ilk mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Federer ile 6 numaralı seribaşı Thiem karşılaştı.

    İlk maçında Japon Kei Nishikori'ye kaybeden İsviçreli Federer, Avusturyalı rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

    Turnuvada bugün Novak Djokovic-Alexander Zverev ve Marin Cilic-John Isner maçları oynanacak.

    1. 14.11.2018 09:50
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