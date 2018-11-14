Federer, Thiem'i 2-0 mağlup etti
Erkekler sezon sonu turnuvasının dördüncü gününde İsviçreli Federer, Avusturyalı Thiem'i 2-0 mağlup etti?
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Lleyton Hewitt Grubu maçında İsviçreli Roger Federer, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 49. ATP Finalleri'ne devam edildi. Dördüncü günün ilk mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Federer ile 6 numaralı seribaşı Thiem karşılaştı.
İlk maçında Japon Kei Nishikori'ye kaybeden İsviçreli Federer, Avusturyalı rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.
Turnuvada bugün Novak Djokovic-Alexander Zverev ve Marin Cilic-John Isner maçları oynanacak.
- 14.11.2018 09:50
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kg 1903 harika olur
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Asla ihanet etmem
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şimal yıldızı kaptan, ONURlu bir şekilde ayakta kal ! senden önce bunlar gidecek.onlar kendini biliyor.
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Okan Buruk: “Pozisyonlar geldi ama günün sonunda puan alamadan ayrıldık”
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osman burak seyfioglu hoca hep ayni senaryo rizespor puan cetvelini dibinde siz hala hayal kurun birak gir artik bir fener galibiyetin var \
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