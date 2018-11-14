"Koeman Cocu gibi korkak değil"

Spor yazarları, Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun gönderilmesi sonrası takımın başına geçen Erwin Koeman'ın performansı yorumladılar.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 09:05:23
Güncelleme: 09:17:39
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GÜRCAN BİLGİÇ: Koeman'ın üç maçlık serideki tek özelliği; doğru oyunu bulmasıydı. Yoksa takım havalarda uçmuyor veya sorunlarından da arınmış değil. Koeman'da, Advocaat'ta gördüğümüz kısa yollardan çözüm bulma becerisi var. Galatasaray maçıyla Valbuena'yı devreye soktu ve diğerlerini de koşturdu.
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Şu anda devam etmesi en mantıklı seçim olarak görülüyor ama problemler devam edecek. Bu takımın tek şansı var; çok koşmak. Koeman da oyuncu grubuna bu fizik gücünü verecek düzeni bulmalı. Bu oyun karakteri Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatmaz ama ligde iddialı olmasını sağlar.
MURAT ÖZBOSTAN: Koeman, Cocu'nun almadığı riskleri aldı. Yani adam korkak değil. Kaybedeceği bir şeyi yok. Düşünsenize 15. olan takımı 7-8-9 yapsa başarılı olacak adam. Aşağıya inse takım, onun suçu yok.
Valbuena'yı kazandı, Isla'yı ön libero yaptı, Frey'e güven aşıladı… 3 maç 2 galibiyet, 1 beraberlik gayet iyi. Fenerbahçe'nin Cocu dönemine göre en büyük farkı takım olma çabası. Bunu Harun da söyledi. Cocu, takım yapamadı. Koeman yapmaya başladı. Bir duruş var ortada. Heyecanvar, ses var, isyan var Koeman'da..
Fenerbahçe devre arasına kadar devam edecek. Sonrası ne olur bilmiyorum. Ama bunun kararını yönetim bir an önce vermeli. Şu an herkes mutlu, bildiğim bu!