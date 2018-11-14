"Koeman Cocu gibi korkak değil"

Şu anda devam etmesi en mantıklı seçim olarak görülüyor ama problemler devam edecek. Bu takımın tek şansı var; çok koşmak. Koeman da oyuncu grubuna bu fizik gücünü verecek düzeni bulmalı. Bu oyun karakteri Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatmaz ama ligde iddialı olmasını sağlar.