Uluslararası ITF Future Cup Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası başladı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Uluslararası ITF başladı

    Uluslararası ITF Future Cup Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası başladı

    Uluslararası ITF , 'nın Kemer ilçesinde başladı.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin de aralarından bulunduğu 14 ülkeden toplam 53 sporcu katıldı. Turnuvada müsabakaları kadınlar, erkekler, 18 yaş altı ve quad kategorilerinde yapılıyor.
    TBESF Tenis Asbaşkanı Önder Yurdagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı tenis organizasyonu olduğunu söyledi.

    Turnuvada tekerlekli sandalye milli sporcularından 9'unun da organizasyona katıldığını belirten Yurdagül, "Bu turnuvada ciddi hedeflerimiz var. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına giderken puan toplamak gerekiyor. Sporcularımız iyi dereceler elde ederse Tokyo'ya gitme şansımız artacak" dedi.
    Organizasyonda uluslararası boyutta iki turnuva yaptıklarına da değinen Yurdagül, "İlk turnuva . Hemen arkasından da turnuvasını yapacağız. Sporcularımızın gelişmesi için büyük çaba gösteriyoruz" diye konuştu.
    Kemer Turkuaz Open 14 Mayıs, Kemer Daima Open ise 20 Mayıs'ta sona erecek.

    1. 11.5.2018 14:52
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