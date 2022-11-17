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WHATSAPP ANKET NASIL KULLANILIR? | WhatsApp anket oluşturma özelliği nedir, nasıl kullanılır?

Dünyada milyarlarca insanın kullandığı ve ülkemizde de en sık tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni güncellemesiyle anket özelliğini kullanıma sundu. Uzun süredir meakla beklenen özellik, WhatsApp'un güncel sürümü bulunan tüm telefonlarda kullanılabilirken arama motorlarında WhatsApp anket nasıl kullanılır? WhatsApp anket oluşturma özelliği nedir, nasıl kullanılır? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 17:30
WHATSAPP ANKET NASIL KULLANILIR? | WhatsApp anket oluşturma özelliği nedir, nasıl kullanılır?

WHATSAPP ANKET NASIL KULLANILIR? | Dünya çapında en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yepyeni bir güncellemeyle anket özelliğini kullanıcılara sundu. Konuşmalarda soru sorarak cevapların oylanmasını sağlanabilen güncellemenin kullanıcılar tarafından uzun süredir beklendiği biliniyor. Peki WhatsApp anket oluşturma özelliği nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm merak edilenler...

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WHATSAPP ANKET OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ NEDİR, NASIL KULLANILIR?

  • WhatsApp'ta anket oluşturmak özelliği mobil veya web sürümde medya paylaşım menüsünde seçeneklerden biri olarak yer alıyor. İşte WhatsApp sohbetlerine anket özelliği eklemek için adım adım yapılması gerekenler:
  • Medya paylaşım seçeneğini seçin.
  • 'Anket' özelliğine tıklayın.
  • Daha sonra istediğiniz konuyla ilgili soru ve cevap şıkları oluşturun. Sorunuzu ve cevaplarınızı yazdıktan sonra 'Gönder' butonu aktif olacak ve anketinizi paylaşabileceksiniz.

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama, 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

19 Şubat 2014 yılında Meta, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.

WHATSAPP WEB HAKKINDA

10 Mayıs 2016'da mesajlaşma hizmeti hem Microsoft Windows hem de macOS işletim sistemleri için tanıtıldı. WhatsApp Web formatına benzer şekilde, bir kullanıcının mobil cihazı ile senkronize edilecek olan uygulama, web sitesinden indirilebilir. Windows 8, OS X 10.10 (OS X Yosemite) ve üzeri işletim sistemi sürümlerini destekler. Kullanıcılar, tarayıcıları üzerinden web.whatsapp.com adresine gittikten sonra WhatsApp uygulamasına gidip Menü'den Web WhatsApp'a girip ekrandaki QR kodu telefona okutmaları halinde bilgisayar üzerinden WhatsApp'ta oturum açıp sohbeti daha kolay ve hızlı bir hale getirmiş oluyorlar.

WhatsApp Web ilk kullanıma sunulduğunda sadece Google Chrome tarayıcısında çalışırken ardından gelen güncellemeler ile Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarında da çalışabilir duruma getirilmiştir.

2019'da iPad desteğinin geleceğine dair bir hikâye dolaştı. Ancak Mart 2020 itibarıyla WhatsApp, Apple iPad'de çalışmamaktadır. WhatsApp iOS sayfasından (Mart 2020'de erişildi) bilgi yayınlandı: "WhatsApp bir telefon uygulamasıdır, bu nedenle iPod ve iPad desteklenen cihazlar değildir."

WHATSAPP KULLANIM ÜCRETİ

WhatsApp, kullanıcılarına ücretsiz anlık mesajlaşma ve sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunmaktadır. Uygulama, tüm platformlarda reklamsız kullanılmaktadır.

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