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TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ BELLİ OLDU | ✔ Twitter mavi tik kullanıcı sayısı kaç, ücreti ne kadar?

Dünyanın en falz akullanılan sosyal medya platformlarından Twitter el değiştirerek 44 milyar dolar karşılığında Elon Musk'ın oldu. Platformu satın almasının ardından yönetim kurulunu fesheden ve bazı değişiklikler yapan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ilk düzenlemeyi ise mavi tikli hesaplara yönelik gerçekleştirdi. Mavi tik için aylık bir ücret belirlenmesinin ardından arama motorlarında Twitter mavi tik kullanıcı sayısı kaç? Mavi tik ücreti ne kadar? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 15:30
TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ BELLİ OLDU | ✔ Twitter mavi tik kullanıcı sayısı kaç, ücreti ne kadar?

TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ BELLİ OLDU | Dünyanın en sık kullanılan sosyal paylaşım uygulamalarından bir tanesi olan ve Tweet adı verilen içeriklerle dünyanın dört bir yanından insanların mesajların paylaşabildiği Twitter'da yeni dönem başlıyor. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın karşılığında 44 milyar dolar ödediği Twitter'da köklü değişikliklere imza atacağını bildirmesinin ardından ilk yenilik mavi tikli hesaplar üzerinde yapıldı. Musk'ın, mavi tikli hesapların aylık belli bir ücrete tabi tutulacağını açıklamasının ardından arama motorlarında Twitter mavi tik kullanıcı sayısı kaç, ücreti ne kadar? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Açıklamasında, Twitter'daki mavi tik uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteleyen ve bunun "saçmalık" olduğuna değinen Twitter'in yeni sahibi Elon Musk'ın bu ifadeleri kimileri tarafından onaylanırken bazılarının ise eleştirilerinin hedefi oldu. Mavi tikin artık ücretli olduğunu belirten dünyanın en zengin insanı Musk, ücretin aylık 8 dolar olacağını, ancak ülkeden ülkeye değişebileceğini belirterek "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak" ifadelerini kullandı.

Musk'ın açıklamalarının ardından Twitter'ın yeni CEO'su ücretli aboneliğin özelliklerini paylaştı. Buna göre ücretli aboneliği bulunan hesaplara verilecek imkanlar şöyle:

  • Abonelik alan kişiler dolandırıcılığa karşı yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramada öncelikli olacak.
  • Diğer kullanıcılara göre de daha uzun videolu paylaşımda bulunabilecekler.
  • Mavi tik alan kişiler, almayan kişilerin yarısı kadar reklam görecek.

TWİTTER MAVİ TİK KULLANICI SAYISI KAÇ?

Twitter'da mavi tikli hesap sayısı yetkili kişilerce paylaşılmıyor. Ancak belirli şartları sağlayan kişilere verilen mavi tik, başvurunun ardından en fazla bir hafta içinde uygun koşulları yerine getiren kişilere veriliyor.

TWITTER MAVİ TİK ALMA ŞARTLARI

Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

  • Profil resminiz olmalı.
  • Kapak resminiz olmalı.
  • Tam adınız olmalı.
  • İnternet siteniz ekli olmalı.
  • Doğrulanmış telefon numaranız olmalı.
  • Doğrulanmış e-posta adresiniz olmalı.
  • Paylaşımlarınız herkese açık olmalı.
  • Son 6 ay içinde hesabınıza giriş yapmış olmalısınız.
  • Hesabınız son 12 ay içinde Twitter Kuralları'nı ihlal ettiği için kısa bir süre bile olsa kilitlenmemiş olmalı.

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