WhatsApp çöktü mü? - Son dakika WhatsApp tek tik sorunu | WhatsApp ne zaman düzelecek? İlk açıklama geldi!

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıklıkla kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp, erişim problemleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat artarken WhatsApp kullanan vatandaşlar arama motorlarında WhatsApp çöktü mü? - Son dakika WhatsApp tek tik sorunu | WhatsApp erişilemiyor, ne zaman düzelecek? sorularının cevabını araştırıyor. İşte WhatsApp ile ilgili tüm merak edilenler...

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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'ta meydana gelen mesaj iletim sorunu sonrasında Downdetector'a çok sayıda rapor iletildi. Saat 10.00'dan itibaren uygulama üzerinden fotoğraf göndermek isteyen kişilerin ilettikleri fotoğraflar karşı tarafa iletilmedi.

SON DAKİKA WHATSAPP TEK TİK SORUNU

Whatsapp üzerinden atılan mesajlar da tek tık olarak kalıyor. Karşı tarafa iletilen mesajlarda okundu bilgisi yer almıyor. WhatsApp gruplarında gönderilen mesajlar ulaşmazken, kullanıcılar herhangi bir uyarı almıyor.

WHATSAPP ERİŞİLEMİYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sorunun dünya genelinde olduğu gözlemlenirken, WhatsApp ve çatısı altında bulunduğu Meta'dan konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu.