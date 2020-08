Activision Call of Duty: Black Ops Cold War fragmanı yayınlandı! Yeni Call of Duty ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu yayınlayan Activision, oyunseverlere müjdeli haberi verdi. Sevilen savaş oyunlarından Call Of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War'ın fragmanı yayınlandı. Oyun fragmanında bizleri bir sürpriz ile karşıladı. Activision, oyunun Sovyet Rusya, Türkiye, Vietnam ve Doğu Berlin'de geçeceğini açıklamıştı.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

Activision tarafından yapılan açıklamalara göre Call of Duty: Black Ops Cold War, tüm oyun platformlarında oynanabilecek. Yani PlayStation 4, Xbox One, PC ve hatta yaklaşmakta olan PlayStation 5 ile Xbox Series X oyuncuları da yeni Call of Duty oyununu deneyimleme imkanı bulacak.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için oluşturduğu fragmanda, oyunun çıkış tarihini 13 Kasım olarak açıklıyor. PC, Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, bu oyuna 13 Kasım itibarıyla erişim sağlayabilecekler.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR KAÇ LİRA OLACAK?

PlayStation 4 - 499 TL

Xbox One - 499 TL

PC - 59,90 Euro

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR TRABZON'DA MI GEÇECEK?

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War'ın haritasında Türkiye'nin de olacağını açıklamıştı. Yayınlanan fragmanda dikkat çeken detaylardan biri de Trabzon Havaalanı oldu.