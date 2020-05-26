Dünyaca ünlü oyunlar arasında yer alan CS:GO için düzenlenen ve merakla beklenen CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finalleri ne zaman yapılacak?
Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finaller 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. 2020 yılında beşincisi düzenlenen Intel ESL Türkiye Şampiyonası Kış Sezonu 7 Mart tarihinde yapılmış ve oyunseverleri bir araya getirmişti. 8 haftalık süre içerisinde toplamda 8 takımın kazananları 27 Mayıs günü belli olacak.
ŞAMPİYON BELİRLENECEK
CS:GO 2020 Intel ESL Türkiye Kış Sezonu Şampiyonası 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00'de ESL Türkiye Youtube, Twitch ve Facebook kanallarından yayınlanacak ve şampiyon belirlenecek.
- 26.05.2020
- Güncelleme: 26.05.2020 17:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası şampiyonları belirlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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