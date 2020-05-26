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26 Mayıs 2020, Salı
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şampiyonası şampiyonları belirlenecek

CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası şampiyonları belirlenecek

Dünyaca ünlü oyunlar arasında yer alan için düzenlenen ve merakla beklenen CS:GO şampiyonası hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, CS:GO Intel ESL Türkiye şampiyonası kış sezonu finalleri ne zaman yapılacak?

şampiyonası kış sezonu finaller günü yapılacak. 2020 yılında beşincisi düzenlenen Intel ESL Türkiye Şampiyonası Kış Sezonu 7 Mart tarihinde yapılmış ve oyunseverleri bir araya getirmişti. 8 haftalık süre içerisinde toplamda 8 takımın kazananları 27 Mayıs günü belli olacak.

ŞAMPİYON BELİRLENECEK

2020 Intel ESL Türkiye Kış Sezonu Şampiyonası 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17:00'de ESL Türkiye Youtube, Twitch ve Facebook kanallarından yayınlanacak ve şampiyon belirlenecek.

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 17:46
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