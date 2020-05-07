Playstation 5 için yeni patent başvurusu! Oyun esnasında ipucu verilcek
Playstation 5 tüm oyunseverler tarafından merakla bekleniyor. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan Sony, yeni bir özellik için patent başvurusunda bulundu. Bu özellik sayesinde oyun sırasında konsol tarafından ipucu verilcek.
Sony'nin PlayStation 5'i tamamen kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere kuracak. Sony oyunlarda kullanılmak üzere interaktif widget'lar geliştiriyor. Sony tamamen kullanıcı odaklı yenilikler katarak yeni konsolunu piyasaya sürecek. Sony Playstation 5 oyunseverler tarafından merakla bekleniyor.
PLAYSTATION OYUN İÇİ İPUCU VERECEK
Sony muhteşem bir özellik için patent başvurusu yaptı. Oyuncuların oyun esnasında bir sonraki görevlerini tamamlamaları için gerekli ortalama zaman konusunda bilgilendirme yapan bir yazılım getiriliyor. Bu yenilik oyun esnasında oyunseverlere önerilerde bulunacak. Bir bölümü tamamlamakta zorlanıyorsanız, konsol size ipucu ve tüyo verecek.
- 07.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Playstation 5 için yeni patent başvurusu! Oyun esnasında ipucu verilcek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.