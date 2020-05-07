Playstation 5 için yeni patent başvurusu! Oyun esnasında ipucu verilcek - Son dakika Teknoloji haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Playstation 5 için yeni başvurusu! Oyun esnasında ipucu verilcek

Playstation 5 için yeni patent başvurusu! Oyun esnasında ipucu verilcek

Playstation 5 tüm oyunseverler tarafından merakla bekleniyor. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan Sony, yeni bir özellik için başvurusunda bulundu. Bu özellik sayesinde oyun sırasında konsol tarafından ipucu verilcek.

Sony'nin PlayStation 5'i tamamen kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere kuracak. Sony oyunlarda kullanılmak üzere interaktif widget'lar geliştiriyor. Sony tamamen kullanıcı odaklı yenilikler katarak yeni konsolunu piyasaya sürecek. 5 oyunseverler tarafından merakla bekleniyor.

PLAYSTATION OYUN İÇİ İPUCU VERECEK

Sony muhteşem bir özellik için başvurusu yaptı. Oyuncuların oyun esnasında bir sonraki görevlerini tamamlamaları için gerekli ortalama zaman konusunda bilgilendirme yapan bir yazılım getiriliyor. Bu yenilik oyun esnasında oyunseverlere önerilerde bulunacak. Bir bölümü tamamlamakta zorlanıyorsanız, konsol size ipucu ve tüyo verecek.

  1. 07.05.2020
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