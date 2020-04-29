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29 Nisan 2020, Çarşamba
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ME çıkartması ile 'da mesajlaşma artacak!

DM ME çıkartması ile Instagram'da mesajlaşma artacak!

tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, evde kalan ve kendisini karantina altına alan birçok kişi sosyal medya uygulamalarını daha fazla kullanmaya başladı. Durum böyle olunca kendisini devamlı olarak güncellemeye ve kullanıcı memnuniyeti kazanmaya devam ediyor. Instagram getireceği yeni özelliği ile mesajlaşmayı arttırmayı planlıyor.

salgınını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. bu süreci oldukça aktif değerlendiriyor. Instagram kullanıcı dostu yapısını ortaya çıkartmak için devamlı olarak yeni özelliklerin üzerinde çalışıyor.

DM ME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Yeni Me çıkartması ile birlikte, takipçilerinizi özel mesaja direkt davet edebileceksiniz. Çıkartmanın ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Instagram'ın yeni özelliği hakkında ortaya çıkan yeni görseller sızdırıldı. Bu görseller de yakında bu özelliğin getirileceğini gösteriyor.

  1. 29.04.2020
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