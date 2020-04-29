Corona virüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, evde kalan ve kendisini karantina altına alan birçok kişi sosyal medya uygulamalarını daha fazla kullanmaya başladı. Durum böyle olunca Instagram kendisini devamlı olarak güncellemeye ve kullanıcı memnuniyeti kazanmaya devam ediyor. Instagram getireceği yeni DM özelliği ile mesajlaşmayı arttırmayı planlıyor.
Corona virüsü salgınını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Instagram bu süreci oldukça aktif değerlendiriyor. Instagram kullanıcı dostu yapısını ortaya çıkartmak için devamlı olarak yeni özelliklerin üzerinde çalışıyor.
DM ME ÖZELLİĞİ GELİYOR
Yeni DM Me çıkartması ile birlikte, takipçilerinizi özel mesaja direkt davet edebileceksiniz. Çıkartmanın ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Instagram'ın yeni özelliği hakkında ortaya çıkan yeni görseller sızdırıldı. Bu görseller de yakında bu özelliğin getirileceğini gösteriyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
DM ME çıkartması ile Instagram'da mesajlaşma artacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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