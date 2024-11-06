Tarihte bugün: 7 Kasım

7 Kasım 1991

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşayan Magic Johnson, HIV testinin pozitif çıktığını ve basketbolu bıraktığını açıkladı.

7 Kasım 1867

Polonya doğumlu Fransız fizikçi Marie Curie, Varşova'da dünyaya geldi.

7 Kasım 2016

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, New Orleans Pelicans'ı 116-106 yendikleri maçta 13 üçlük atarak NBA rekoru kırdı. Curry maçı 46 sayıyla tamamladı. Yıldız isim bir önceki maçta kullandığı bütün üçlükleri kaçırmıştı.

7 Kasım 1994

Tarihteki ilk internet radyo yayını, ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nin öğrenci radyosu tarafından yapıldı.

7 Kasım 1913

Fransız filozof ve yazar Albert Camus dünyaya geldi.

7 Kasım 1881

Filmlere konu olan ünlü O.K. Corral'daki silahlı çatışma sonrası, ABD'nin o zamanlar en tehlikeli silahşorları olarak nitelendirilen Wyatt Earp ve Doc Holliday hapse atıldı.