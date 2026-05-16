Gaziantep FK-RAMS Başakşehir | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Gaziantep FK, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Gaziantep FK: Mustafa, Mujakic, Abena, Nazım, Sorescu, Rodrigues, Maxim, Gidado, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Kazımcan, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke.