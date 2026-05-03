Varsa yoksa galibiyet

Süper Lig'de bugün Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u ağırlayacak düşme hattındaki Antalyaspor, 3 puan için kenetlendi. Üst üste 3 yenilgi alan ve son 2 maçta gol atamayan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak yeniden ayağa kalkmak istiyor. Alanyaspor ise 6 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 33 puan topladı. Puan olarak rakibinin önünde olsa da turuncu-yeşilli ekip için de tehlike tamamen geçmiş değil.
Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
