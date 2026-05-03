Kasımpaşa kritik virajda

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Kasımpaşa, bugün Kocaelispor'u ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'de haftaya 31 puanla 13. sırada giren lacivert-beyazlılar, Körfez temsilcisini eli boş göndererek, son iki haftaya rahat bir şekilde girmenin planlarını yapıyor. Kasımpaşa'da kart cezalıları Becao ve Baldursson karşılaşmada forma giyemeyecek.