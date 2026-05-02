Gümrük düşebilir!

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala final gibi maçta yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan son sıradaki Fatih Karagümrük, kazanamazsa Süper Lig'e veda edecek. 28 puanlı başkent ekibine ilk yarıda 3-0 mağlup olan 21 puandaki kırmızı-siyahlılar, ikili averajı da renktaşına kaptıracak. Süper Lig'de düşme hattının hemen üzerinde yer alan bir diğer 28 puanlı takım olan Eyüpspor karşısında da ilk yarıda berabere kalan ve sahasında mağlup olan Karagümrük, ikili averajı da rakibine verdi. İstanbul temsilcisi, Gençlerbirliği'ni yenerek ligde kalma umudunu son 2 haftaya taşımak istiyor.