Özbalta 125. isim oldu

23 Nisan 2026 06:50
Keçiörengücü'nü ve Manisa'yı 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, Erzurum'un başında Süper Lig'e yükselerek kariyerine yeni bir başarı ekledi. Özbalta, takımını Süper Lig'e yükseltme başarısı gösteren 125. isim oldu. Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ve Yücel İldiz, 4'er şampiyonlukla ilk sırada yer alıyor.