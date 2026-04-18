Kocaelispor-Göztepe maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Galatasaray beraberliğinin ardından Kocaelispor'un hedefi evinde mutlak 3 puan. İzmir ekibi ise Avrupa hedefini gerçekleştirebilmek için zorlu deplasmanda zafere ulaşmak istiyor. Kocaelispor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Kocaelispor-Göztepe maçı 18 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇININ 11'LERİ

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Jo, Keita, Show, Rivas, Tayfur, Agyei.

Göztepe: Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan.