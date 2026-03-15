Samsunspor - Zecorner Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir karşılaşma bekliyor. Samsunspor ile Zecorner Kayserispor kozlarını paylaşacak. Karadeniz temsilcisi Samsunspor, ligde geride kalan 25 haftada 32 puan toplayarak orta sıralarda yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Samsunspor, hafta içinde Avrupa'da da sahne aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano karşısında 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi, ligde moral bulmak istiyor.

SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak bu önemli karşılaşma, 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor - Zecorner Kayserispor mücadelesi, naklen ve canlı olarak beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Dev randevuya Samsun şehrinin simge mekanlarından biri olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan görevlendirmeye göre, bu zorlu müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

